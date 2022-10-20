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Путин дал Чичериной звание "Заслуженный артист России"

14:29
  • четверг
  • 20 октября 2022

Указ уже опубликован

Президент России Владимир Путин присудил певице Юлии Чичериной звание заслуженного артиста России.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Юлии Чичериной и ряда других деятелей российской эстрады. По мнению Брюсселя, эти лица "несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, Чичерина пополнила длинный список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину за заявления о принадлежности Крыма России, напоминает ТАСС. Однако рок-певица попала на украинскую территорию – в Запорожскую область - вместе с российскими миротворцами. В Энергодаре артистка лично сняла с крыши мэрии украинский флаг.

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