Путин дал Чичериной звание "Заслуженный артист России"

Указ уже опубликован

Президент России Владимир Путин присудил певице Юлии Чичериной звание заслуженного артиста России.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Юлии Чичериной и ряда других деятелей российской эстрады. По мнению Брюсселя, эти лица "несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, Чичерина пополнила длинный список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину за заявления о принадлежности Крыма России, напоминает ТАСС. Однако рок-певица попала на украинскую территорию – в Запорожскую область - вместе с российскими миротворцами. В Энергодаре артистка лично сняла с крыши мэрии украинский флаг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"