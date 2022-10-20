Бывший помощник президента США по нацбезопасности позволил себе ряд провокационных высказываний

Посол России в США Анатолий Антонов отметила, что в адрес Москвы сыплются угрозы. В частности, дипломат напомнил о призывах бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.

"Недавние бредовые заявления о возможности "обезглавливающего" удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США? Хочу спросить американских коллег, Джон Болтон здоров?" - написал посол в статье для "Российской газеты".

Он добавил, что Штатам пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики.

"Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить - ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет", - указал Антонов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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