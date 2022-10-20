Захарова назвала позором лишение Гергиева звания члена Шведской академии

Дирижер отказался выступить с нужными Западу политическими заявлениями

Лишение всемирно известного дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской музыкальной академии – позорное пятно на репутации этого заведения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что решение было принято 10 октября, его формальным обоснованием стал отказ Гергиева выступить с нужными для коллективного Запада политическими заявлениями.

"Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении нашей страны, все это сделано в фарватере западной русофобской политики. Речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что именно Гергиев был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, прославившего Швецию. А сегодня не только шведские власти, но и деятели культуры, для которых талант и творчество должны всегда оставаться приоритетом, стали на путь политизации сферы искусства. В то же время политический режим Швеции поддерживает неонацизм на европейском континенте, добавила Захарова.

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