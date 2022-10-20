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Путин одобрил эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

15:02
  • четверг
  • 20 октября 2022

Он будет проведен с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже отпускаемых по рецепту лекарств.

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Проведен эксперимент будет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

В пояснительных материалах указано, что создание возможности дистанционной продажи лекарств, отпускаемых по рецепту, позволит повысить доступность препаратов, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства.

На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям.

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