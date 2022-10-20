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Кеннеди вступил в ряды наемников на Украине

15:01
  • четверг
  • 20 октября 2022

Потомок президента США продержался на фронте недолго

В рядах иностранных наемников на Украине побывал внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сам Коннор рассказал в соцсетях.

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Коннор Кеннеди признался, что не раскрывал окружающим своего настоящего имени. У потомка президента не было военного опыта, так что на Украине он пробыл недолго, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Indy100.

В Минобороны Росси неоднократно заявляли, что наемники на Украине не являются комбатантами. Лучшее, что их ждет - это долгий срок в тюрьме. По информации военного ведомства, с 24 февраля на Украину прибыли свыше 7 тысяч наемников из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии.

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