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Эстония ужесточит правила грузоперевозок через границу с Россией

15:26
  • четверг
  • 20 октября 2022

Новые нормы дополнят рестрикции, введенные в рамках восьмого пакета санкций ЕС

Власти Эстонии приняли решение ужесточить правила перевозки через границу с Россией ряда товаров. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали в эстонском налогово-таможенном департаменте.
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Как уточнили в ведомстве, запрет касается бытовой техники, предметов одежды, табачных изделий, химических веществ и средств личной гигиены, товаров высоких технологий и двойного назначения.

Эти ограничения дополняют прежние находящиеся под запретом списки товаров и основаны на вступившем в силу 7 октября восьмом пакете санкций в отношении России.

Переходный период для товаров, перевозимых на основании договоров, будет действовать до 8 января 2023 года, если контракты на перевозку были заключены до 7 октября 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в отношении недружественных стран необходимо "сделать полное отключение" и прекратить любые контакты за исключением сугубо гуманитарных тем. Сенатор назвал Эстонию, как и другие страны Балтии, периферией Европы, а также заявил, что если они поймут, что дальше в отношениях с Россией глухая стена, они об этом пожалеют.

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