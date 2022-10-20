В Белоруссии пресекли работу резидентуры украинской разведки

Задержан шпион и завербованные им граждане

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, которые отправляли данные военной разведке Украины. Об этом рассказал в четверг, 20 октября, председатель спецслужбы Иван Тертель.

В КГБ уточнили, что на территории республики Главным управлением разведки Украины была создана сеть резидентуры. Встречи резидентов проводились в том числе в Одессе, в других городах, на территории третьих государств.

При разоблачении украинской резидентуры также был задержан бывший военнослужащий — подполковник, который работал на Службу безопасности Украины.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже и государственной измене, ведется следствие, сообщает ТАСС.

Ранее в КГБ Белоруссии рассказали, что ведомству известно о подготовке в республике серии терактов. Акции приурочены к созданию совместной группировки вооруженных сил Белоруссии и России. Террористические группы, по данным белорусской спецслужбы, создаются на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке Запада.

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