Блинкен предположил, чем закончится украинский конфликт

Вашингтон считает президента России "рациональным" политиком

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу возможности завершения конфликта на Украине.

"В какой-то момент это закончится путем дипломатии. Но пока мы видим отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина", - сказал дипломат в интервью телеканалу ABC.

Он при этом добавил, что Вашингтон считает президента России "рациональным".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет".

До этого Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.

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