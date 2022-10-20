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Блинкен предположил, чем закончится украинский конфликт

15:25
  • четверг
  • 20 октября 2022

Вашингтон считает президента России "рациональным" политиком

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу возможности завершения конфликта на Украине.

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"В какой-то момент это закончится путем дипломатии. Но пока мы видим отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина", - сказал дипломат в интервью телеканалу ABC.

Он при этом добавил, что Вашингтон считает президента России "рациональным".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет".

До этого Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.

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