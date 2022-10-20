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Истребитель ВКС России выпустил ракету по британскому самолету-разведчику

15:34
  • четверг
  • 20 октября 2022

Инцидент признали "технической неисправностью"

Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского военного самолета, патрулировавшего в международном воздушном пространстве над Черным морем 29 сентября. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Как сообщил министр в соцсетях, разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint ВВС Британии проводил патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту. Разведчика сопровождали два российских Су-27, один из которых в какой-то момент выпустил ракету.

После этого инцидента полеты разведчиков в этом районе были прекращены. Уоллес обсудил происшествие с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. 10 октября российская сторона предоставила ответ, в котором объяснила инцидент технической неисправностью.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой", - сказал Уоллес, выступая в парламенте.

Лондон решил поделиться данными с партнерами и возобновить полеты. Однако теперь - в сопровождении своих истребителей, пишут "Известия".

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