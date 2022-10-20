Трасс уходит в отставку с поста премьера Британии

Ранее ее рейтинги показали исторический антирекорд

Британский премьер Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку, передает ТАСС со ссылкой на эфир Sky News.

Она уточнила, что уже уведомила об этом короля Карла III. Трасс покидает в том числе пост лидера консервативной партии.

Ранее премьер уволила главу Минфина Квази Квартенга. Чуть позднее свой пост покинула министр внутренних дел Суэлла Браверман. Правительство было сформировано в начале сентября.

Как отмечают СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 году на 119-м дне правления.

Общественность подвергла Трасс критике из-за нового плана поддержки экономики. Он предполагал масштабное снижение налогов. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара. В итоге и рейтинги Трасс продемонстрировали исторический антирекорд.

Ожидается, что новый премьер-министр Великобритании будет выбран в течение недели.

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