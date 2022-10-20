МИД посоветовал россиянам соизмерять риски до поездки в ЕС

Запретов на такие поездки со стороны российских властей нет

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам при планировании поездок в страны Европейского союза взвесить возможные риски, в том числе отказ во въезде, аннулирование визы, изъятие средств. Об этом в четверг, 20 октября, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова посоветовала при принятии решения о такой поездке предварительно изучить актуальные правила въезда на их территорию, а также сопоставить необходимость таких поездок с вероятными рисками.

Чиновница предупредила, что в полномочия российских дипломатов не входит содействие в пересечении границы иностранных государств, а для защиты своих интересов за рубежом россияне могут обратиться к адвокатам и юридическим фирмам, которые сообщили о своей готовности оказывать такую правовую поддержку.

Представитель МИД подчеркнула, что своими действиями в отношении россиян Евросоюз "противоречит всему, к чему стремился и что пытался реализовать многие десятилетия в качестве базовых ценностей", сообщает ТАСС.

Ранее в российском МИД рассказали, что Россия не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения на выезд со своей территории, несмотря на введение военного положения в четырех новых регионах страны.

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