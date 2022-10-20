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Анна Большова раскрыла подробности смертельного ДТП

16:15
  • четверг
  • 20 октября 2022

Актриса находилась за рулем автомобиля, сбившего пешехода

Заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, что авария в Калужской области, участницей которой стала актриса, произошла в темное время суток. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Актриса Анна Большова насмерть сбила пешехода

Представитель театра, в котором служит Большова, подтвердил, что общался с актрисой после ДТП. Она рассказала, "что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину".

Варшавер отметил, что обстоятельства аварии расследуются, и выразил надежду на то, что "следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение".

В управлении Госавтоинспекции по Калужской области сообщали, что ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачёвка. Автомобиль при совершении поворота налево допустил наезд на человека. Пострадавшая, 31-летняя женщина, скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Источники ранее сообщали, что в момент аварии Анна Большова была трезвой, тогда как погибшая женщина находилась в состоянии опьянения. Подтверждение этой информации не поступало.

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