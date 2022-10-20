Минск заявил о нарушении воздушного пространства Белоруссии с украинской стороны

Все попытки пресекаются

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о попытках нарушения воздушного пространства страны с украинской стороны. По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, такие инциденты фиксируются ежедневно.

"К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на нашем южном направлении. Практически каждый день мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно фиксируются попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - цитирует Тертеля агентство БелТА.

Ранее в Государственном погранкомитете Белоруссии сообщили, что практически все пограничные мосты с украинской стороны границы взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги заминированы. В Минске подчеркнули: чтобы предотвратить возможные конфликты, Киеву необходимо отвести войска от границы.

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