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"Мы такого не заказывали": Зеленский о теракте на Крымском мосту

16:19
  • четверг
  • 20 октября 2022

Восстановительные работы продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал теракт на крымском мосту в интервью канадскому телеканалу CTV.

На Крымском мосту продолжаются восстановительные работы
По Крымскому мосту разрешили движение грузовиков

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал он.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Жертвами теракта стали четыре человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.

В настоящее время на Крымском мосту идут восстановительные работы. В них заняты сотни специалистов и десятки единиц тяжелой техники. Демонтаж поврежденных пролетов завершат к концу года. Уже собрана часть конструкций, которые их заменят.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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