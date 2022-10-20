"Мы такого не заказывали": Зеленский о теракте на Крымском мосту

Восстановительные работы продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал теракт на крымском мосту в интервью канадскому телеканалу CTV.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал он.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Жертвами теракта стали четыре человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.

В настоящее время на Крымском мосту идут восстановительные работы. В них заняты сотни специалистов и десятки единиц тяжелой техники. Демонтаж поврежденных пролетов завершат к концу года. Уже собрана часть конструкций, которые их заменят.

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