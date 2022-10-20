ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кот Ларри рассказал о "предложении" Карла III занять премьерское кресло

16:40
  • четверг
  • 20 октября 2022

Мышелов "пережил" уже четвертого премьер-министра

Кот Ларри, который живет в резиденции британского премьер-министра, "прокомментировал" отставку с поста главы правительства Лиз Трасс. В аккаунте в соцсетях, который ведут от имени животного, в четверг, 20 октября, появилась соответствующая запись.
"Да, он ушел, я проверил": кот Ларри сообщил об отъезде Джонсона

В сообщении говорится, что король Великобритании Карл III попросил кота Ларри стать следующим премьер-министром, потому что "этот абсурд продолжается уже достаточно долго", сообщает РИА Новости.

Лиз Трасс официально стала лидером Консервативной партии и главой правительства Великобритании в начале сентября. Однако на фоне недовольства однопартийцев, других политиков и жителей Великобритании ее политикой 20 октября Трасс объявила о своей отставке.

За период проживания кота Ларри на Даунинг-Стрит Лиз Трасс стала уже четвертым премьером. Мышелов "пережил" и Дэвида Кэмерона, и Терезу Мэй, и Бориса Джонсона.

В сентябре в аккаунте, который ведется от имени кота Ларри, появилась запись с соболезнованиями королеве, которой приходится менять рабочий график из-за чехарды премьер-министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кот Ларри
Кот Ларри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.