Кот Ларри рассказал о "предложении" Карла III занять премьерское кресло

Мышелов "пережил" уже четвертого премьер-министра

Кот Ларри, который живет в резиденции британского премьер-министра, "прокомментировал" отставку с поста главы правительства Лиз Трасс. В аккаунте в соцсетях, который ведут от имени животного, в четверг, 20 октября, появилась соответствующая запись.

В сообщении говорится, что король Великобритании Карл III попросил кота Ларри стать следующим премьер-министром, потому что "этот абсурд продолжается уже достаточно долго", сообщает РИА Новости.

Лиз Трасс официально стала лидером Консервативной партии и главой правительства Великобритании в начале сентября. Однако на фоне недовольства однопартийцев, других политиков и жителей Великобритании ее политикой 20 октября Трасс объявила о своей отставке.

За период проживания кота Ларри на Даунинг-Стрит Лиз Трасс стала уже четвертым премьером. Мышелов "пережил" и Дэвида Кэмерона, и Терезу Мэй, и Бориса Джонсона.

В сентябре в аккаунте, который ведется от имени кота Ларри, появилась запись с соболезнованиями королеве, которой приходится менять рабочий график из-за чехарды премьер-министров.

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