Обнародованы новые шокирующие факты о блокаде Ленинграда

Нацисты не планировали захват города и не ждали капитуляции

Санкт-Петербургский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом национальных и этнических групп. Этот факт отныне имеет юридическое значение. В ходе изучения засекреченных архивов было доказано: цель Вермахта заключалась именно в том, чтобы проверить, как долго без еды сможет продержаться мегаполис. Нацисты не планировали захват города и не ждали капитуляции. Это был чистый эксперимент. Бомбами уничтожались продовольственные склады, знаменитая "Дорога жизни", а также уникальные памятники и архитектурные ансамбли Ленинграда. Фашисты не только заморили голодом более миллиона человек, но и пытались стереть из памяти великую культуру народа.

Решение, которое сегодня принято в городском суде Санкт-Петербурга, потомки назовут еще одной отправной точкой в изучении и сохранении памяти об одной из самых черных страниц истории Великой Отечественной войны - памяти блокады Ленинграда. Осада города, длившаяся почти 900 дней и унесшая жизни сотен тысяч мирных жителей, сегодня юридически признана умышленным военным преступлением против человечности и геноцидом советского народа.

Рассмотрение дела длилось больше месяца, итоговое заседание проходило в закрытом режиме - рассматривались документы под грифом "секретно", даже сейчас, спустя 80 лет, составляющие государственную тайну. Всего же за время подготовки иска сотрудники городской прокуратуры изучили и передали в суд более 42-х томов и 15 тысяч копий из архивов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Долгое время было принято говорить, что жители гибли, защищая свой город. Но по факту сотни тысяч ленинградцев оказались намеренно поставленными в нечеловеческие условия. Это никогда широко не обсуждалось, но было доказано в ходе слушаний.

Есть документальные подтверждения тому, что ученые нацистской Германии еще до начала войны пытались высчитать, сколько дней человек может прожить без еды. План Вермахта состоял именно в том, чтобы взять многонаселенный город невоенным путем. Умышленно создав ситуацию, при которой люди должны были погибнуть сами.

Елене Тихомировой было семь, когда началась блокада. Она помнит, как в первые же дни в домах и на улицах погас свет, остановились троллейбусы и трамваи. Потом сгорели продовольственные склады, а по радио сказали, что все пути, по которым можно было бы подвезти продукты, отрезаны. По уже доказанной статистике, 97% жителей Ленинграда умирали голодной смертью.

Официальные послевоенные цифры: в Ленинграде погибли 649 тысяч человек. Но исследователи знали: статистика занижена. Ведь речь шла только о зафиксированных смертях. Но зимой 1941-1942 годов, например, на Пискаревском кладбище статистики не велось, людей массово хоронили в братских могилах. А один из крупных кирпичных заводов Ленинграда в 1941 году переоборудовали в крематорий. Тела умерших в три смены сжигали в печах, тоже не ведя никаких записей. Пепел ссыпали в ближайший карьер, и нет даже приблизительной цифры, останки скольких ленинградцев покоятся там.

"Удалось установить, что количество погибших в результате блокады жителей города было значительно большим, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее 1 млн 93 тыс. человек", - сказал прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

В ходе слушаний были обнародованы новые документы: о попадании снарядов в детские сады и школы, о разрушениях в "Эрмитаже". Ущерб от так называемого культурного геноцида по уничтожению национального достояния СССР в Ленинграде оценен в текущем курсе валют в более 35 триллионов рублей.

Напомнить человечеству о том, кто стоял за массовым уничтожением жителей Ленинграда в годы Второй мировой, очень важно именно сейчас, когда идет масштабное переписывание истории, говорят инициаторы иска. В процессе принятия сегодняшнего решения суд изучал документально подтвержденные факты участия в осаде Ленинграда не только войск нацистской Германии, но и вооруженных подразделений других европейских стран - Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельных добровольцев из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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