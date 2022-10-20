Ее победил даже салат-латук

Главная политическая новость в Европе - Лиз Трасс все-таки уходит в отставку. Об этом британский премьер-министр объявила сегодня, всего через 45 дней после того, как заняла высокий пост. Подвела провальная экономическая политика. Последние недели однопартийцы Трасс открыто призывали ее уйти. Но она хоть и извинилась за допущенные ошибки, упорно держалась за свое кресло. Выборы нового лидера консерваторов и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе.

Этого появления Лиз Трасс с особым нетерпением ждали несколько дней. Репортеры дежурили у резиденции на Даунинг-стрит буквально сутками.

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата премьер-министра, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем, чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - заявила Трасс.

Еще накануне она отказывалась уходить в отставку. Но все-таки сдалась. Хоть и с боем. Борис Джонсон тоже сопротивлялся увольнению изо всех оставшихся после скандальных вечеринок сил. Но его "ушли" с поста свои же соратники по Консервативной партии. Под занавес премьерства Джонсона кабинет стали покидать министры. Трасс практически полностью повторила сценарий своего предшественника. Лохматый блондин продержался три года. Блондинка, путающая названия морей и считающая Ростов и Воронеж украинскими регионами, отмучилась за 45 дней.

В российском МИД резюмировали, чем запомнится Лиз Трасс: "Такого позора, то есть премьера, Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс".

Погорела Лиз Трасс на бездарной экономической политике. Назначенному буквально на прошлой неделе министру финансов пришлось срочно корректировать скандальную налоговую реформу. Часть пунктов - просто отменять.

Именно Трасс уронила фунт стерлингов. Из-за отрицательного бюджетного баланса долги королевства резко увеличилась, возросла стоимость кредитов. Проблемы и с энергетикой. Поэтому зимой вероятны веерные отключения электричества.

Олдхэм. Англия. Часть городской библиотеки переоборудовали под пункты обогрева. Хорошо пока хоть книжки в топку не бросают.

"Зима приближается. Моя мама старается изо всех сил, чтобы сэкономить, чтобы мы могли оплатить счета за газ и отопление. Но она заболела и не могла работать. В этом месяце мне пришлось питаться за счет друзей", - отметил студент Авен Моралес.

Апокалиптический рост цен - так ситуацию в Соединенном Королевстве характеризует даже глава Банка Англии. Британия стала лидером Европы по скорости погружения в нищету. Свою провальную внешнюю и внутреннюю политику Лиз Трасс попыталась оправдывать боевыми действиями на Украине. Хотя кто, как не она и ей подобные, втянули Лондон в спонсорство Киева?

"Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и бизнес беспокоятся о том, как оплачивать счета. Незаконная война Путина на Украине угрожает безопасности всего нашего континента", - говорила Трасс.

На рьяной поддержке нацистского режима Лиз Трасс сделала себе карьеру еще в бытность министром иностранных дел. Гарантируя бесперебойную помощь украинцам, сменила Бориса Джонсона. И даже когда под ней уже вовсю шаталось премьерское кресло, Трасс клялась не сокращать расходы на финансирование всех требований Зеленского.

И даже когда накануне Палата общин пыталась отправить премьера в отставку, она говорила про Украину: "Одним из моих первых решений после вступления в должность была гарантия, что оказываемая нами военная поддержка Украине в 2023 году будет находиться на том же уровне, что и в этом году. Мы должны обеспечить Украине победу, украинцы победят и должны победить".

Подданных Соединенного Королевства, разумеется, не спрашивали, готовы ли они все это оплачивать. Хотя эксперты уже давно предупреждают о последствиях: "А у британцев спросили согласия, готовы ли они быть вовлеченными в экономическую войну с Россией, последствия которой угрожают их существованию, отражаются на рабочих местах, жилищах и попросту погружают в нищету и делаю бездомными? Нет".

За 45 дней премьерства уровень поддержки Лиз Трасс среди британцев снизился до 10%. В этом антирекорде она переплюнула даже Борис Джонсона. Теперь Трасс рискует войти в историю как худший политик Британии.

Ее победил даже салат-латук. В гонке, организованной британскими букмекерами, овощ продержался дольше. Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри отправился на поиски нового хозяина резиденции на Даунинг-стрит.

Лилия Акиньшина, ТВ Центр

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