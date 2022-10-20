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Три четверти россиян поддержали отмену новогодних мероприятий

16:58
  • четверг
  • 20 октября 2022

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Почти три четверти (74%) россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, заявили, что поддерживают или поддержат решение властей отказаться от новогодних праздничных гуляний, если оно будет принято.

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Примерно каждый второй (47%) респондентов из этой группы объяснили свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.

Еще 24% заявили, что считают неуместными увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции. По мнению 7%, отмена праздничных гуляний позволит ускорить окончание спецоперации, а 6% отмечают важность моральной поддержки военнослужащих.

Против отмены праздничных мероприятий 17%. Из них 18% объясняют свою позицию необходимостью отвлечься и отдохнуть, еще 17% считают, что детей не следует оставлять без праздника.

При этом 12% противников отмены гуляний указали, что спецоперация должна финансироваться за счет иных источников, а 10% представителей этой категории заявили, что экономить на празднике не стоит, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных на просветительские. По словам главы Минкульта, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей".

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