Чуть не подравшихся тренеров ЦСКА и "Спартака" дисквалифицировали

Также выписаны штрафы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главных тренеров московских клубов ЦСКА и "Спартак" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, передает РИА Новости.

"Федотов оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч Российской премьер-лиги. Также тренер ЦСКА дисквалифицирован на еще один матч условно с испытательным сроком до конца сезона. Абаскаль оштрафован на 50 тысяч и дисквалифицирован на один матч РПЛ", - сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

16 октября в перерыве матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" (2:2) Абаскаль бросился к скамейке ЦСКА, Федотов эмоционально отреагировал, в итоге едва не произошла драка.

В следующем туре ЦСКА 23 октября сыграет на выезде с "Оренбургом", "Спартак" на своем поле примет подмосковные "Химки".

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