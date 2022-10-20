Путин разрешил мобилизованным передавать управление бизнесом по доверенности

Подписан соответствующий закон

Ростуризма больше не существует, его функции будет выполнять Минэкономразвития. Такой указ подписал сегодня Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В отставку отправляется также и команда Зарины Догузовой, руководившей агентством с 2019 года. За это время она разработала нацпроект "Туризм и индустрия Гостеприимства" и ввела туристический кешбэк - госпрограмму стимулирования путешествий по России, когда гражданам на карты возвращалось 20% средств от покупки тура, а за детский отдых - половина стоимости путевок.

Лучшие идеи Ростуризма будут поддержаны в Минэкономразвития. Из-за повышенной нагрузки число заместителей министра увеличилось теперь с 11 до 12 человек. Такие изменения в структуре утвердил премьер Михаил Мишустин.

Еще один документ, подписанный сегодня Путиным, - закон о праве военнослужащих передавать управление бизнесом по доверенности. Теперь индивидуальные предприниматели или учредители организаций, мобилизованные с 21 сентября, будут иметь пять рабочих дней, чтобы решить, кто в дальнейшем будет вести их дела. Инициаторами закона выступили представители "Единой России".

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