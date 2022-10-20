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Белоруссия объявила о подготовке Польши к войне

17:25
  • четверг
  • 20 октября 2022

Минск фиксирует соответствующие признаки

Политический курс Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, отнюдь не оборонительной. Такое заявление в четверг, 20 октября, сделал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
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По словам военного, ускоренными темпами ведется милитаризация соседних государств. В Польше, в частности, началась подготовка не одной, как заявлялось, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет также в восточной части страны рядом с городом Белосток.

Меняется структура польских войск территориальной обороны — на границе с Республикой Беларусь появятся десять батальонов территориальных войск, рассказал Хренин.

Он также указал на то, что на территории сопредельных государств развивается ударными темпами военная инфраструктура: в Польше, Литве и Латвии реконструируются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Ударными темпами строятся новые мобильные лагеря модульного типа, где можно будет разместить несколько тысяч военнослужащих, цитирует Хренина агентство БелТА.

В белорусском Минобороны ранее выразили обеспокоенность наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это внутреннее дело Польши, и подготовка армии по предназначению — это естественный процесс, заявляли в ведомстве. Однако в Минске отмечали, что это происходит на фоне заявлений Варшавы о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет.

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