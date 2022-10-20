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The Times: Джонсон решил вернуть себе премьерское кресло

17:40
  • четверг
  • 20 октября 2022

Сменившая его Лиз Трасс объявила об отставке

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается бороться за возвращение лидерства в Консервативной партии и должности главы британского правительства. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали информированные источники.

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Как пишет The Times, ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии. По данным источников, политик пока советуется с доверенными лицами, однако предполагается, что его возвращение на прежние посты — "вопрос национальных интересов".

Кроме того, по сведениям газеты, в борьбу за пост главы кабмина могут вступить главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт.

В свою очередь, The Evening Standard сообщает, что за премьерское кресло собирается бороться министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок.

При этом министр финансов Джереми Хант и министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже объявили об отсутствии премьерских амбиций.

20 октября Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку, уточнив, что уже уведомила об этом короля Карла III. Правление Трасс станет самым коротким в британской истории — она пробыла на премьерском посту всего 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника.

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