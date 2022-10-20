ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев зашел в Twitter ради Трасс

18:01
  • четверг
  • 20 октября 2022

Российский политик прекратил пользоваться Twitter из-за его антироссийской позиции

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заглянул в Twitter, чтобы попрощаться с Лиз Трасс, которая покидает должность премьер-министра Великобритании.

Трасс уходит в отставку с поста премьера Британии
Неуправляемый хаос: Лиз Трасс покидают ключевые министры

Медведев прекратил пользоваться Twitter из-за антироссийской позиции социальной сети. Однако после заявления Трасс о намерении уйти в отставку российский политик снова зашел в свой аккаунт.

С Лиз Трасс Медведев попрощался на английском языке фразой "Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce". Упоминание салата латук связано с распространившейся в Великобритании шуткой о том, кто продержится дольше — Трасс в премьерском кресле или латук в состоянии годности, сообщает ТАСС.

20 октября Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, уточнив, что уже уведомила об этом короля Карла III. По данным британских СМИ, ее предшественник Борис Джонсон собирается бороться за возвращение постов лидера Консервативной партии и главы британского правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев со смартфоном
Дмитрий Медведев со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.