Медведев зашел в Twitter ради Трасс

Российский политик прекратил пользоваться Twitter из-за его антироссийской позиции

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заглянул в Twitter, чтобы попрощаться с Лиз Трасс, которая покидает должность премьер-министра Великобритании.

Медведев прекратил пользоваться Twitter из-за антироссийской позиции социальной сети. Однако после заявления Трасс о намерении уйти в отставку российский политик снова зашел в свой аккаунт.

С Лиз Трасс Медведев попрощался на английском языке фразой "Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce". Упоминание салата латук связано с распространившейся в Великобритании шуткой о том, кто продержится дольше — Трасс в премьерском кресле или латук в состоянии годности, сообщает ТАСС.

20 октября Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, уточнив, что уже уведомила об этом короля Карла III. По данным британских СМИ, ее предшественник Борис Джонсон собирается бороться за возвращение постов лидера Консервативной партии и главы британского правительства.

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