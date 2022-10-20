Минпромторг предложил включить новые регионы в московский часовой пояс

До 1 января 2026 года в этих субъектах будет действовать переходный период

Министерство промышленности и торговли России разработало законопроект о включении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" и включить новые регионы во вторую часовую зону (московское время, UTC+3).

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Президент России Владимир Путин назначил врио глав новых регионов, в сентябре 2023 года там пройдут парламентские выборы. Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией будет действовать до 1 января 2026 года.

При этом государственный язык в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — русский. Денежной единицей в новых субъектах будет российский рубль, но до 31 декабря этого года при расчетах будет допускаться обращение украинской гривны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"