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Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

18:23
  • четверг
  • 20 октября 2022

Президент проинспектировал вопросы боевого слаживания подразделений

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, передает РИА Новости.

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Уточняется, что глава государства проверил в том числе готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах спецоперации и вопросы боевого слаживания подразделений.

Российский лидер проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою, преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

21 сентября президент объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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