Минобороны: мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью

Каждый в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов
Министерство обороны сообщило, что каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов.
"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин прибыл на полигон в Рязанской области, где проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач. В частности, российский лидер проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Частичная мобилизация продолжается в России с 21 сентября. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"