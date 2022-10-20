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Минобороны: мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью

18:34
  • четверг
  • 20 октября 2022

Каждый в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов

Министерство обороны сообщило, что каждый российский мобилизованный в ходе подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов.

На учебных полигонах продолжается подготовка мобилизованных
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"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин прибыл на полигон в Рязанской области, где проверил, как идет подготовка мобилизованных к выполнению задач. В частности, российский лидер проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Частичная мобилизация продолжается в России с 21 сентября. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек.

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