Президент Сирии поздравил Россию с присоединением новых регионов

Асад отметил успешное проведение референдумов

Президент Сирии Башар Асад в четверг, 20 октября, провел встречу со специальным представителем российского лидера по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

Асад поздравил Россию в лице дипломата с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по результатам которых в состав Российской Федерации вошли четыре новых региона.

Во время встречи Башар Асад заявил, что российская специальная военная операция на Украине направлена на восстановление баланса в мире. По этой причине сирийцы следят за ходом российской спецоперации так же, как следили за боями с террористами в своей стране, цитирует главу государства ТАСС.

Сирия после начала российской спецоперации на Украине неоднократно демонстрировала поддержку Москвы. В частности, сирийская делегация в Совете по правам человека при ООН поддержала заявление, осуждающее дискриминацию русских и русскоязычных жителей, развязанную властями ряда государств в последние месяцы.

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