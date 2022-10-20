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Путин на полигоне пострелял из снайперской винтовки

18:50
  • четверг
  • 20 октября 2022

Российский лидер посетил многофункциональный стрелковый комплекс в Рязанской области

Президент России Владимир Путин в ходе визита на военный полигон Западного военного округа в Рязанской области проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих, сообщило Министерство обороны.
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Глава государство в том числе лично пообщался с бойцами, пожелав им удачи в выполнении задач, а также сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки.

Российский лидер посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.

Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, инженерной и медицинской подготовке.

Как подчеркнули в Минобороны, курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.

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