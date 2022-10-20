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Венгрия предупредила Брюссель о риске "экономического самоубийства"

19:03
  • четверг
  • 20 октября 2022

Будапешт против потолка цен на российский газ

План Брюсселя по введению ограничений на цены на российский газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии, поэтому Будапешт выступает против этой меры. Такое заявление сделал в четверг, 20 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Эксперт: Запад не заинтересован в потолке цен на газ

По словам политика, "совершение экономического самоубийства не поможет Украине", поэтому вопрос потолка цен на российский газ необходимо всесторонне обсудить.

Орбан заявил, что ожидает большую дискуссию на грядущем Совете ЕС. При этом глава правительства Венгрии отметил, что не только его страна выступает против потолка цен на газ, однако конкретные государства не назвал.

Поскольку "есть и другие, кто думает так же, как мы", имеется "хороший шанс того, что мы сможем отстоять венгерские национальные интересы", цитирует Орбана ТАСС.

Ранее Виктор Орбан неоднократно отмечал, что антироссийские санкции не оправдали возложенных на них Брюсселем надежд — "Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает". Венгерский премьер назвал санкционную политику Евросоюза ошибочной и призвал ее менять.

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