Изначально программа была рассчитана до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу "Дальневосточная ипотека" до 2030 года. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Изначально программа была рассчитана до 2024 года, однако президент подчеркнул ее востребованность и эффективность, сообщается на официальном сайте главы государства.

Дальневосточная ипотека выдается молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возраст заемщиков должен быть до 35 лет включительно, гражданам России в возрасте до 35 лет включительно, у которых есть ребенок в возрасте до 18 лет (при неполной семье), участникам программы "Дальневосточный гектар", гражданам, переехавшим на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.

В сентябре российское правительство выделило еще 56 млрд рублей на реализацию программ льготной ипотеки, в том числе почти 5 млрд рублей — на дальневосточную ипотеку. По словам главы правительства Михаила Мишустина, такая помощь позволит гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития.

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