Великобритания расширила антироссийский санкционный список

В него вошли иранские военные

Британские власти внесли четыре новые позиции в санкционный список по России, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу правительства Соединенного Королевства.

Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения.

Под санкции попали в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Багери Мохаммад и глава службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны Ирана Сейед Ходжатолла Курейши.

Ранее Запад обвинил Иран в поставке России беспилотников, с помощью которых наносятся удары по территории Украины. Москва и Тегеран отрицают эти обвинения.

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