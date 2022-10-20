Россиянам пообещали ноябрь теплее нормы

Лишь после 10 ноября появятся первые признаки климатической зимы

Ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы. Об этом в четверг, 20 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако метеоролог уточнил в своем Telegram-канале, что "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

При этом возникнет высокая вероятность устойчивых ночных отрицательных температур, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений, рассказал Тишковец.

Эксперт указал, что у столичных автомобилистов еще есть в запасе почти пара недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки перехода на зимние шины будут представлены в начале ноября.

Ранее метеорологи отмечали, что первого снега в Москве на этой неделе не будет. Сформироваться снежным облакам не позволяет холодный антициклон. Евгений Тишковец при этом уточнял, что в ночь на пятницу, 21 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки, но никаких снежинок.

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