Власти Запорожья опровергли слухи о мобилизации

Таких планов в новом российском регионе нет

В Запорожской области не планируется объявление мобилизации. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали в администрации российского региона.

Как подчеркнули в областной администрации, несмотря на объявление военного положения, в Запорожье не собираются проводить мобилизацию, сообщает ТАСС.

Российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. Власти ряда российских регионов уже о выполнении плана по призыву граждан в рамках частичной мобилизации.

При этом в Кремле отметили, что пока речь о сроках подписания указа о завершении частичной мобилизации не идет — еще не во всех субъектах Российской Федерации завершился призыв, "какие-то регионы сейчас будут дорабатывать, поэтому процесс идет".

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