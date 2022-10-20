Грабитель украл новый альбом Ланы Дель Рей из машины певицы

Вор уже слил в Сеть несколько треков

Грабитель взломал автомобиль американской певицы Ланы Дель Рей, сообщило издание Paper.

Уточняется, что вор забрал рюкзак и гаджеты исполнительницы.

Дель Рей в итоге лишилась не только денег и кредиток, но также демоверсии своего предстоящего альбома и 200-страничной рукописи книги. Все это было на украденном ноутбуке.

Как сообщила сама певица, грабитель уже слил в Сеть несколько треков.

Дель Рей попросила фанатов не слушать утекшие в интернет песни, так как они еще не завершены.

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