Грабитель украл новый альбом Ланы Дель Рей из машины певицы

Вор уже слил в Сеть несколько треков
Грабитель взломал автомобиль американской певицы Ланы Дель Рей, сообщило издание Paper.
Уточняется, что вор забрал рюкзак и гаджеты исполнительницы.
Дель Рей в итоге лишилась не только денег и кредиток, но также демоверсии своего предстоящего альбома и 200-страничной рукописи книги. Все это было на украденном ноутбуке.
Как сообщила сама певица, грабитель уже слил в Сеть несколько треков.
Дель Рей попросила фанатов не слушать утекшие в интернет песни, так как они еще не завершены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"