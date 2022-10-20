Власти Украины предупредили о риске остаться без света и тепла на месяцы

Киев предложил украинцам вспомнить опыт 1990-х годов

Украина может оказаться в ситуации, когда неделями, а то и месяцами придется "сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями". Такое заявление в четверг, 20 октября, сделал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Чиновник рассказал, что на территории Украины уже 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

При этом Арестович напомнил украинцам о жизни в 1990-е годы и заявил, что население страны знает, "как выживать вообще при нулевых батареях". По словам представителя официального Киева, "померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. В Киеве отмечали, что населению страны надо готовиться к экономии электроэнергии предстоящей зимой.

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