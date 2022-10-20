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Финляндия объяснила решение поставить забор на границе с Россией

20:37
  • четверг
  • 20 октября 2022

Хельсинки опасается "гибридных угроз"

Финляндия решила возвести ограждение на границе с Россией, чтобы минимизировать риски "гибридных угроз", которые могут отразиться на ситуации с безопасностью и политике. Такое заявление в четверг, 20 октября, сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин.
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Политик пояснила изданию Politico, что под гибридными угрозами имеет в виду ситуации, когда, "например, когда мигрантов используют в качестве инструмента, чтобы повлиять на политику или ситуацию с безопасностью в другой стране".

По мнению Марин, граница Финляндии с Россией должна быть "хорошо организована, находиться под наблюдением и контролем".

В июле президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией. Барьеры планируют возвести на границе с Россией протяженностью 1300 километров.

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Установка забора на границе
Установка забора на границе
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