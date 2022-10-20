"Патрон в патроннике?": Путин оценил подготовку мобилизованных

Глава государства пожелал защитникам самого главного - удачи

Сегодня Владимир Путин проверил, насколько готовы мобилизованные к выполнению задач в районе спецоперации. Президент приехал на полигон в Рязанской области, где проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за тем, как взвод преодолевает десантно-штурмовую полосу и борется с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Вместе с военнослужащими, которые отрабатывали стрельбу, российский лидер лично опробовал снайперскую винтовку.

На полигоне в Рязанской области Владимира Путина встречает министр обороны. Верховному главнокомандующему докладывают: курс боевой подготовки по военно-учетным специальностям идет точно по форме. И в форме лучшего образца. Президенту демонстрируют современную экипировку. Бронежилет, оружие, шлем - все так, как должно быть, но уже в боевых условиях.

"Ратник" - комплект полной боевой нагрузки. Помимо обязательных элементов защиты, солдаты получают налокотники, наколенники, перчатки. Все подобрано с учетом погодных условий и времени года. Одна пара сапог - на весну-осень, другая пригодится зимой.

Как действовать в боевом порядке, отрабатывают уже на стрельбище. Разговоры заглушают бесконечные звуки выстрелов и очередей. Важно не только восстановить навыки стрельбы, но и действовать слаженно. Разбившись на тройки, мобилизованные оттачивают наступательные действия. В другой стороне работают уже снайперы. Дальность мишени - 300 метров.

СВД на сегодняшний день - основная снайперская винтовка в Вооруженных силах России. Проста в освоении и эксплуатации. Но еще больше военные ценят ее за высокую точность и надежность. Глава государства и сам вышел на стрельбище, чтобы лично пообщаться с мобилизованными.

Руслан - из Рязани. Здесь - почти две недели. Под руководством опытных командиров и инструкторов отрабатывает различные способы стрельбы. Хотя оружие и раньше держал уверенно: за плечами все-таки служба в армии.

Владимир Путин занимает позицию для стрельбы лежа. Прицелившись, делает несколько пробных выстрелов из винтовки Драгунова.

Показали президенту, и как проходит преодоление десантно-штурмовой полосы. В ближнем бою взвод отрабатывает упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника. Занятия для мобилизованных военнослужащих проходят максимально интенсивно. За время подготовки каждый обучаемый расходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.

"Уже третья неделя подготовки, прогресс налицо. Занятия проходят ежедневно, динамика наблюдается постоянно. Результат растет. С каждым занятием накладываются новые условия, новые упражнения с усложнением, с изменением тактической обстановки", - говорит инструктор.

Навыки отрабатывают военнослужащие разных специальностей. Помимо занятий по тактической и огневой подготовке, тренируются инженеры, медики. Самая сложная задача у тех, кто служит на передовой. Президент желает защитникам самого главного - удачи. Вместо крепкого рукопожатия - совсем не протокольные объятия. Скоро военнослужащие продолжат обучение, но уже в составе подразделений.

Анна Пешехонова, Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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