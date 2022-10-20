Единство Евросоюза в отношении России трещит по швам

Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи

Ограничение цен на российский газ обсуждают сегодня в Брюсселе на двухдневном саммите ЕС. Кроме того, есть предложение ввести общие закупки энергоносителей для всех стран союза. Такой план премьер-министр Венгрии назвал экономическим самоубийством, которое все равно не поможет Украине. Но Брюссель готов замерзать и платить за американский сжиженный газ в три раза дороже, лишь бы насолить Москве.

Германия. Коммуна Гросс Штрёмкендорф. Горит приют, в котором проживали 14 беженцев из Украины. Никто не пострадал. Виновных ищут. По одной из версий, это была антиукраинская акция протеста. По другой - поджог устроили сами беженцы.

В Германии такое уже случалось - в мае украинские мигранты хотели было сжечь российский триколор, а спалили целый дом, который им предоставили для проживания немцы. В ФРГ все меньше рады таким проблемным гостям. Как и самому конфликту, спровоцировавшему энергетический кризис в Европе. Пеняют люди на свое правительство - за то, что оно продолжает помогать Украине и только разжигает войну.

Канцлер Олаф Шольц народного недовольства будто не замечает. В Бундестаге он сегодня заверил, что Берлин намерен и дальше поддерживать Киев, в частности - подготовит к весне 5 тысяч украинских военных. Также Шольц - почему-то с гордостью - сообщил, что Германия поборола зависимость от российского газа. Поборола - и теперь, вероятно, будет мерзнуть и останавливать производства.

"Путин надеялся, что сможет шантажировать нас, закрутив газовый вентиль. Но тут он просчитался, потому что Европа продолжает оставаться единой", - сказал Шольц.

Только вот на самом деле единство это трещит по швам. Как сообщает британская Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон пришел в ярость после того, как Шольц решил выделить сотни миллиардов евро на спасение немецкой энергетики, не посоветовавшись с партнерами.

Выбивается из общеевропейского курса и итальянец Сильвио Берлускони. В частной беседе, предательская запись которой попала в СМИ, один из лидеров правящей коалиции весьма революционно высказался насчет Украины: "Украина выбросила Минские договоренности к черту и продолжила нападать на границы двух республик. В отчаянии республики отправили делегацию в Москву и, наконец, им удалось поговорить с Путиным. Они сказали: "Владимир, мы не знаем, что делать, защити нас". Он вошел на Украину и столкнулся с непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада. Если бы Зеленский сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено".

Кроме того, по информации газеты La Presse, Берлускони также заявил, что восстановил отношения с Владимиром Путиным. Российский президент якобы подарил ему несколько бутылок водки на день рождения. Чаша терпения ЕС после этого, видимо, окончательно переполнилась. И Еврокомиссия на голубом глазу обвинила политика в нарушении антироссийских санкций.

При этом уже многие европейские политики начали понимать, что ссориться с Россией - плохая идея и не стоит вмешиваться в конфликт на Украине. В частности, Венгрия и Хорватия отказались обучать солдат ВСУ. И даже в США заговорили о том, чтобы перекрыть финансовый кран Киеву. Лидер республиканцев пообещал, что в случае победы его партии на ноябрьских выборах в Конгресс лавочка прикроется.

На победу у американских республиканцев действительно немало шансов. Вот только работать новый Конгресс США начнет лишь 3 января. А до тех пор бал править в любом случае продолжат демократы - и значит, помощь Украине будет поступать в прежнем грандиозном объеме.

"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Согласно опубликованным на прошлой неделе обновленным данным Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь Запада составила уже 42,3 млрд долларов. Из них больше половины приходится на долю главного спонсора Киева - США, которые не собираются останавливаться на достигнутом", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Лидеры Евросоюза, как добавила дипломат, от своих "старших братьев" стараются не отставать. Активно спонсируя террористический киевский режим, они затем просят своих граждан меньше мыться и больше греться самостоятельно, так как нет возможности обеспечивать их теплом и комфортом.

Все попытки решить вопрос заканчиваются провалом. Сегодня - очередной саммит в Брюсселе, обсуждается, как снизить цены на газ. Предложений немного - организовать совместную общеевропейскую закупку топлива, потратить на это средства из общего фонда для борьбы с коронавирусом или ввести потолок цен на российский газ. Согласия в товарищах все нет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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