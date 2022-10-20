Для прибывающих в страну непривитых россиян отменили ПЦР

Данное постановление действовало с 18 марта 2020 года

Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан России, прибывающих из-за рубежа.

Данное постановление действовало с 18 марта 2020 года.

Согласно документу, в течение трех дней со дня прибытия на территорию страны россияне должны были сдавать ПЦР-тестирование на COVID-19. Исключение делалось для вакцинированных в течение последних 12 месяцев или перенесших ковид в последние шесть месяцев.

Упраздняется также предписание для работодателей обеспечить информирование выезжающих за рубеж сотрудников о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

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