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Для прибывающих в страну непривитых россиян отменили ПЦР

20:26
  • четверг
  • 20 октября 2022

Данное постановление действовало с 18 марта 2020 года

Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан России, прибывающих из-за рубежа.

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Данное постановление действовало с 18 марта 2020 года.

Согласно документу, в течение трех дней со дня прибытия на территорию страны россияне должны были сдавать ПЦР-тестирование на COVID-19. Исключение делалось для вакцинированных в течение последних 12 месяцев или перенесших ковид в последние шесть месяцев.

Упраздняется также предписание для работодателей обеспечить информирование выезжающих за рубеж сотрудников о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

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