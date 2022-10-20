Россия обвинила НАТО в готовности разрушить Украину

Запад использует Украину как инструмент в своей борьбе против России

В стремлении противостоять России посредством "войны по доверенности" представители ряда стран НАТО не только нацелились воевать "до последнего украинца", но и готовы в принципе разрушить всю Украину. Такое заявление в четверг, 20 октября, сделал заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Дипломат напомнил про "маниакальное стремление" членов НАТО поставлять киевскому режиму оружие и отговаривать его от политико-дипломатических усилий по урегулированию.

На этом фоне введение военного положения в новых российских регионах является мерами, которые "по сути, формализуют сложившееся де-факто положение вещей на фоне ведущихся против нашей страны боевых действий с активной вовлеченностью агрессивного военного блока НАТО", заявил Буякевич.

Действия России будут адекватны и соразмерны всем исходящим в наш адрес угрозам, цитирует заместителя российского постпреда РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический блок уже фактически участвует в конфликте на Украине. Однако "это никоим образом не влияет на наши все целеполагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", подчеркнул официальный представитель Кремля.

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