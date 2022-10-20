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Швейцария может заняться строительством бомбоубежищ на Украине

21:18
  • четверг
  • 20 октября 2022

В Киев приехал президент Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, обсудил в Киеве с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом сотрудничество в строительстве бомбоубежищ. Стороны договорились организовать встречу рабочих групп по этому вопросу.
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Еще одной темой обсуждения стала возможность участия Швейцарии в восстановлении энергетических объектов Украины и модернизации украинской железной дороги, а также в развитии обрабатывающей промышленности.

Наряду с этим политики обсуждали взаимодействие планируется в сфере разминирования.

Украина и Швейцария также подписали меморандум о партнерстве в сфере цифровой трансформации и соглашение о сотрудничестве в сфере поиска пропавших без вести, сообщает ТАСС.

При этом ранее в швейцарском Министерстве экономики заявили, что страна не поддерживает инициативу украинского президента Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов Украине. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Фабиан Майенфиш, для Швейцарии "не является вариантом поддержки Украины" конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список.

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