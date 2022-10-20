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Россия решила ремонтировать рыболовные суда в Марокко вместо Испании

21:40
  • четверг
  • 20 октября 2022

Перенос связан с антироссийскими санкциями

Ремонтные работы для группы российских рыболовных судов, работающих в зоне Центрально-Восточной Атлантики, будут осуществляться также на марокканских предприятиях. Об этом в четверг, 20 октября, рассказал руководитель представительства Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в Марокко Михаил Тарасов.
Норвегия ограничит заход российских рыболовных судов в свои порты

Тарасов напомнил, что ремонтные работы традиционно проводились в порту Лас-Пальмаса. Однако в связи с позицией Евросоюза по вопросу захода российских рыболовных судов и запрета на их пребывание в Лас-Пальмасе планируется перенос ремонтной базы в Касабланку.

Это выведет российско-марокканское сотрудничество в области рыболовства на новый уровень — речь идет о сотнях миллионов евро, подчеркнул представитель Росрыболовства.

Тарасов уточнил, что российская сторона надеется на открытие новой верфи в 2023 году, причем судоремонтные мощности в Касабланке могут составить полноценную конкуренцию канарским верфям, сообщает ТАСС.

В июле российский лидер Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России, в которой особое внимание уделено поддержке национального судостроения, а также развитию международного сотрудничества.

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