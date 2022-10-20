К выборам британского премьера допустят не больше трех человек

Об этом рассказал глава "Комитета 1922"

Для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании кандидаты должны набрать как минимум 100 номинаций от других депутатов. Это означает, что в выборах смогут принять участие всего три человека. Об этом в четверг, 20 октября, рассказал председатель "Комитета 1922" (парламентская группа от Консервативной партии в Палате общин) сэр Грэм Брэди.

Сэр Брэди уточнил, что подать заявку на участие в выборах можно будет до 14:00 24 октября. Так как в парламенте Консервативная партия занимает 357 мест, максимальное возможное количество кандидатов, каждый из которых должен заручиться поддержкой минимум сотни коллег, — три.

После номинаций пройдет голосование среди депутатов-тори. Если после голосования депутатов в гонке останутся два кандидата, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии. В этом случае будет проведена как минимум одна трансляция мероприятия, на котором можно будет услышать позиции кандидатов.

Если только один кандидат наберет 100 номинаций, то он автоматически станет новым премьер-министром, цитирует заявление сэра Брэди "Интерфакс".

Ранее информированные источники рассказали, что бороться за премьерское кресло собирается бывший глава британского кабмина Борис Джонсон. Также в числе претендентов на пост руководителя правительства Великобритании названы министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок, экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт. При этом министр финансов Джереми Хант и министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже объявили об отсутствии премьерских амбиций.

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