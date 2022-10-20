NBC: США могут до конца года одобрить пакет помощи Украине на 50 млрд долларов

Это потребует соответствующего решения Конгресса

Конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи еще на 50 млрд долларов. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали источники NBC.

В ноябре пройдут очередные выборы в Конгресс, новый состав которого приступит к работе в январе 2023 года. По этой причине представители Демократической партии, занимающей сейчас большинство мест в Конгрессе, спешат утвердить выделение нового пакета помощи Киеву.

Не исключено, что новый состав Конгресса может занять в январе "более скептическую позицию относительно помощи Украине", пояснили источники.

Официальные комментарии по этому вопросу от Белого дома и Конгресса США пока не поступали.

Ранее сообщалось, что США готовы передать новый пакет военной помощи Украине. В этот раз американский президент Джо Байден назвал сумму в 725 млн долларов. Пентагон уточнил, что конкретно выделят на нужды ВСУ дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Хаймарс", 500 высокоточных снарядов и 23 тысячи калибром 155 миллиметров.

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