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NBC: США могут до конца года одобрить пакет помощи Украине на 50 млрд долларов

22:17
  • четверг
  • 20 октября 2022

Это потребует соответствующего решения Конгресса

Конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи еще на 50 млрд долларов. Об этом в четверг, 20 октября, рассказали источники NBC.
США подготовили новый пакет военной помощи Украине

В ноябре пройдут очередные выборы в Конгресс, новый состав которого приступит к работе в январе 2023 года. По этой причине представители Демократической партии, занимающей сейчас большинство мест в Конгрессе, спешат утвердить выделение нового пакета помощи Киеву.

Не исключено, что новый состав Конгресса может занять в январе "более скептическую позицию относительно помощи Украине", пояснили источники.

Официальные комментарии по этому вопросу от Белого дома и Конгресса США пока не поступали.

Ранее сообщалось, что США готовы передать новый пакет военной помощи Украине. В этот раз американский президент Джо Байден назвал сумму в 725 млн долларов. Пентагон уточнил, что конкретно выделят на нужды ВСУ дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Хаймарс", 500 высокоточных снарядов и 23 тысячи калибром 155 миллиметров.

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