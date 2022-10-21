Кот Ларри вызвался стать новым премьером Британии

В соцсети кот заявил, что "этот абсурд продолжается уже достаточно долго"

Нет времени на раскачку! Британская монархия переходит в режим ускорения. В резиденции премьер-министра ещё не выветрился дух пьянок, которые устраивал на Даунинг-стрит весельчак Борис Джонсон, как новый премьер Лиз Трасс объявила, что пакует чемоданы.

Неполные 7 недель на посту премьера - это рекорд для Соединённого Королевства; в утешение себе Трасс может говорить, что была премьером при двух монархах. Одобряла её кандидатуру ещё Елизавета II. В ходе прощания с королевой выяснилось, что премьер-министра не узнают даже журналисты.

Но экономическая программа, которую предложила Лиз Трасс, привела в ужас даже однопартийцев. Среднему классу политики советовали готовиться к бедности, бедным - к полной нищете. Добавило соли в кипящий бульон заявление премьер-министра о том, что Украине в следующем году она выделит более 2 миллионов фунтов. Партийное руководство за голову схватилось.

14 октября британские букмекеры предложили делать ставки на то, что случится раньше - Лиз Трасс уйдет в отставку или сгниёт кочан салата-латука. "Дэйли стар", чтобы всё было честно, запустила прямую трансляцию, чтобы люди видели, что кочан никто не подменит на свежий. Салат-латук победил. Менять будут Трасс. Единственным долгожителем Даунинг-стрит,10 остаётся популярный кот Ларри, к которому никогда никаких претензий у британцев не было. И кот в соцсети объявил: "Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго".

Ларри Трасс всегда недолюбливал. Не доверял. Недавние опросы общественного мнения показали, что и простые британцы доверяют Лиз Трасс даже меньше, чем Борису Джонсону. А уж ежедневный просмотр карикатур на Трасс стал развлечением всего Соединённого Королевства. Начиналось всё с тонущей лодки, где на веслах сидел канцлер казначейства Квази Квартенг. Он уже в отставке. А самые свежие изображают бедную Лиз главной героиней анатомического театра.

А Джонсон никуда и не уходил. Оказался поблизости и заявил журналистам, что его возращение полностью соответствует национальным интересам. Быстро провели опрос по кандидатам. И Джонсон победил даже недавнего конкурента Лиз Трасс Риши Сунака. Вообще Джонсона уже вспоминают как народного героя. Он вроде бы и во власти, а ведёт себя как как человек, который плевал на эту власть. В пляс пускался по любому поводу. Самоизоляцию объявил, а закрытые вечеринки устраивал. К стакану прикладывался.

Зря они кандидатуру кота Ларри не рассматривают. Этот ещё не одного премьера пересидит. А как, если у них в действительности всё не так, как на самом деле?

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