"Коррупционное болото": США не откажутся от поддержки Киева

Вашингтон не собирается менять свою политику
Почему республиканцы в США заговорили о возможном сокращении помощи Украине? Чем киевский режим разочаровал своих покровителей? Могут ли ВСУ получить от Запада в ближайшее время новые вооружения? И какие шаги в этой ситуации следует предпринять России?
Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "25-й час" с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.
"Американцы не изменят свою политику в целом, но они могут поменять последовательность. Республиканцы не собираются отказываться от поддержки Украины, но они собираются провести аудит, что там наделала администрация демократов. Сколько денег она слила в это коррупционное болото. Куда это оружие делось", - отметил он.
Полный комментарий эксперта смотрите в видеоВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"