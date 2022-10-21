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"Коррупционное болото": США не откажутся от поддержки Киева

09:08
  • пятница
  • 21 октября 2022

Вашингтон не собирается менять свою политику

Почему республиканцы в США заговорили о возможном сокращении помощи Украине? Чем киевский режим разочаровал своих покровителей? Могут ли ВСУ получить от Запада в ближайшее время новые вооружения? И какие шаги в этой ситуации следует предпринять России?
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Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "25-й час" с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

"Американцы не изменят свою политику в целом, но они могут поменять последовательность. Республиканцы не собираются отказываться от поддержки Украины, но они собираются провести аудит, что там наделала администрация демократов. Сколько денег она слила в это коррупционное болото. Куда это оружие делось", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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