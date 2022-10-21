Украинские боевики обстреляли "Хаймарсами" переправу под Херсоном

Есть жертвы

Последние данные о ситуации в Херсоне. В результате ударов украинских националистов по мосту через Днепр три человека погибли, еще десять пострадали.

Ночью из американских "Хаймарсов" выпустили 12 ракет. 11 были уничтожены системами ПВО. Благодаря этому удалось избежать больших жертв. Украинские националисты атаковали переправу после того, как власти Херсонской области начали эвакуировать жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Такое решение было принято из-за участившихся обстрелов и возможном разрушении плотины Каховской ГЭС, что может привести к затоплению территорий, сообщает "ТВ Центр".

Никаких военных грузов по переправе не перевозилось, войска ею не пользуются. Не прекращаются обстрелы и других территорий России. В очередной раз атакована столица ДНР, снарядами натовского образца с позиций ВСУ ударили по Макеевке, поселкам Минеральное и Зайцево.

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