Ка-52 уничтожают опорные пункты украинских боевиков (видео)

Вертолеты работают в зоне СВО
Уничтоженные опорные пункты и бронетехника националистов - результат успешного применения ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета.
Полёт проходил на предельно малых высотах - чтобы не попасть под огонь украинских ПВО. После выхода на цель пилоты выпускают ракеты в цель и возвращаются на базу.
После приземления пополняется боекомплект - заряжаются тепловые ловушки, заливается топливо. Среди задач, выполняемых "Аллигаторами", не только уничтожение противника, но и доставка десанта, поддержка наземных подразделений. Пилоты армейской авиации совершают по несколько вылетов в сутки, выполняя боевые задачи как днём, так и ночью.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"