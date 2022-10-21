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Ка-52 уничтожают опорные пункты украинских боевиков (видео)

08:57
  • пятница
  • 21 октября 2022

Вертолеты работают в зоне СВО

Уничтоженные опорные пункты и бронетехника националистов - результат успешного применения ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета.
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Полёт проходил на предельно малых высотах - чтобы не попасть под огонь украинских ПВО. После выхода на цель пилоты выпускают ракеты в цель и возвращаются на базу.

После приземления пополняется боекомплект - заряжаются тепловые ловушки, заливается топливо. Среди задач, выполняемых "Аллигаторами", не только уничтожение противника, но и доставка десанта, поддержка наземных подразделений. Пилоты армейской авиации совершают по несколько вылетов в сутки, выполняя боевые задачи как днём, так и ночью.

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