Они проявляют мужество и отвагу

Старший прапорщик Андрей Ханыков вывел нашу колонну снабжения из-под огня националистов, его грамотное руководство позволило не только сохранить жизни российских военных, но и вовремя доставить боеприпасы подразделениям на передовой.

Группа под командованием гвардии прапорщика Халида Расулова вступила в бой с украинскими диверсантами и не позволила им передать координаты российских РСЗО.

Ефрейтор Иван Шведов под массированным арт-обстрелом восстановил повреждённый ретранслятор и обеспечил устойчивую связь с командованием. Иван также ликвидировал четырёх неонацистов и оказал медицинскую помощь троим раненным товарищам.

Ефрейтор Давид Церенов вывел раненного товарища из-под вражеского обстрела. Затем помог отремонтировать заглохшую боевую машину и сменить огневую позицию, благодаря чему наши военные смогли подавить миномётные батареи противника.

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