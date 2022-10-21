Байден заявил о лидерстве США, после чего потерялся на сцене

Президент США еле нашел выход с трибуны

Джо Байден заявил, что США должны занимать определяющую роль в мироустройстве, иначе мир не сможет разобраться, как ему действовать.

Во время предвыборного митинга в Пенсильвании глава Белого дома раскритиковал представителей Республиканской партии. По мнению Байдена, их желание сократить помощь Украине говорит о полном непонимании внешней политики Соединённых Штатов.

Именно поэтому, заявил Байден, американцам стоит голосовать за демократов, которые лучше знают, как добиться лидерства. Окончив своё выступление, президент США попытался уйти со сцены, но растерялся и с трудом нашёл выход с маленькой трибуны.

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